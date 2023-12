Crash in Puntigam: Fahrradlenkerin gegen Windschutzscheibe geschleudert

Veröffentlicht am 4. Dezember 2023, 15:21 / ©5 Minuten

Gegen 11.35 Uhr wollte ein 62-jähriger Grazer nach links zu einem Einkaufsgeschäft einbiegen. Dabei dürfte er eine entgegenkommende 35-jährige Fahrradlenkerin, wohnhaft in Graz, übersehen haben. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge. Die 35-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und dabei schwer verletzt. Die 35-Jährige wurde nach der Behandlung an der Unfallstelle vom Österreichischen Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert. Die Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Der Alkomat-Test beim 62-Jährigen verlief negativ. Bei der 35-Jährigen war verletzungsbedingt keine Atemluftuntersuchung möglich.