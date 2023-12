Nach 15 Jahren: In Weißenstein gibt es wieder eine Krampusgruppe

Veröffentlicht am 4. Dezember 2023, 15:46 / ©Angelika Kampfer

Seit knapp 15 Jahren gibt es in Weißenstein schon keine Krampusgruppe mehr. Fünf Buben wünschten sich aber schon lange, dieses Brauchtum wieder ausleben zu können und gründeten daher Anfang des Jahres spontan die Pleswand-Teufel, wie die Marktgemeinde nun mitteilt. Die Gruppe besteht mittlerweile schon aus neun Kindern zwischen zehn und 13 Jahren. Sie trieben erstmals am 25. November am Weißensteiner Dorfplatz ihr Unwesen. Mit dabei waren natürlich auch zwei Engerl und der Nikolaus.