Auto beim Einbiegen übersehen: Unfall forderte zwei Verletzte

Heute Mittag, gegen 12.35 Uhr, fuhr eine 40-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit ihrem Auto auf der Leimersberger Straße in Richtung Metnitztal Landesstraße. Sie bog auf dieser nach links in Richtung Friesach ein, übersah aber ein aus Richtung Friesach kommendes Auto einer 66-Jährigen und kollidierte mit diesem.

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Durch den Anprall wurden beide Fahrzeuge auf den gegenüberliegenden Fahrstreifen geschleudert. Beide Lenkerinnen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus nach Friesach gebracht. An den Fahrzeugen ist jeweils Totalschaden entstanden. Die Metnitztal Landesstraße war für die Dauer der Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt, berichtet die Polizei. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr St. Salvator.