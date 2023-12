Klagenfurter Weihnachtshaus erstrahlt in voller Pracht

Auch in diesem Jahr, ganz unabhängig und der hohen Strompreise zum Trotz, erstrahlt das Klagenfurter Weihnachtshaus in all seiner Pracht. „Man sieht es bereits von Weitem“, erklärt eine Leserin gegenüber 5 Minuten. Hunderte Lichter erstrahlen in der Tessendorfer Straße und lassen einen staunen, wenn man daran vorbeigeht.

©Leserin ©Leserin

Auch weihnachtliche Musik ist zu hören

Die Dekoration erstreckt sich auch in diesem Jahr wieder über den gesamten Garten und sorgt wohl nicht nur bei Kindern für leuchtende Augen. Doch die Besitzer des Hauses bieten nicht nur etwas für die Augen, auch weihnachtliche Musik ist zu hören.