Schneeschauer und gefrierender Regen: Kärntner Dienstag ist sehr bewölkt

Überwiegend bewölkt wird der Dienstag in Kärnten verlaufen. Sonnige Auflockerungen bleiben dabei die absolute Ausnahme. „Ab Mittag greifen von Süden her einzelne Schneeschauer über. Die Niederschlagsmengen sind aber sehr gering. Lokal kann es kurzzeitig zu gefrierenden Regen kommen“, so die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Nachdem die Nacht wieder sehr eisig wird, erreichen die Tageshöchstwerte nur gerade so den Gefrierpunkt und bewegen sich zwischen minus 4 und 0 Grad.