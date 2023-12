Wetter am Dienstag: Wird es in Österreich schneien?

„Von ein paar Auflockerungen abgesehen ist es meist stark bewölkt oder bedeckt und es schneit oder regnet vor allem in der Westhälfte regional zeitweise. Es kann stellenweise Glätte geben. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen tiefen Lagen und knapp 1200 Meter Seehöhe im Westen“, so die Prognose der GeoSphere Austria. In den östlichen Regionen soll es überwiegend trocken bleiben. Der Wind soll schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen wehen. In der Früh werden Temperaturen zwischen -9 und -1 Grad erwartet, am Nachmittag soll es in einigen Gebieten sogar bis zu 5 Grad haben.