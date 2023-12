Haus-Fiasko: Gabriele lebt mit rätselhaften Loch in ihrem Wohn(t)raum

Die Sendung „Mein Recht“ auf PULS 4 & JOYN begleitet diese zermürbenden Geschichten, in denen die Träume vom Eigenheim zu Albträumen verkommen und die rechtliche Klarheit in Nebel gehüllt bleibt. Dr. Christian Horwath ist bemüht, Licht in dieses Dunkel zu bringen und den Bauherren in ihrer Rechtsunsicherheit beizustehen.