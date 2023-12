Suche nach Investoren für neues Villacher Stadtviertel beginnt

Villach gehört zu den am schnellsten wachsenden Städten Österreichs. Das macht vo­rausschauende Stadtentwicklung besonders wichtig. Villach setzt dabei auf moderne und ressour­censparende Viertel-Projekte. Eines davon, das „Max Palais“ beim Hauptbahnhof, ist be­reits fertiggestellt, bei drei weiteren läuft die Planung: das neue Marktviertel beim Kaiser Josef-Platz, ein Projekt beim Westbahnhof und das „NikolaiQuar­tier“.

Nachhaltige Stadtentwicklung

Bei letzterem wurde in den vergangenen Monaten ein ISEK-Prozess durchgeführt, der von Eu­ropäischer Union, Land Kärnten und Stadt Villach mitfinanziert wurde. ISEK steht für „Inte­grier­tes Stadtentwicklungskonzept“. Ziel war die Erhebung der Bedürfnisse von Bevölkerung, Grundeigentü­mer und Experten. Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich über eine Online Umfrage und mehrere Workshops. Landschafts-, Stadt- und Verkehrsplaner sowie ein Soziologe beglei­teten den Pro­zess. Am Ende stehen nun eine Prioritätenliste und essenzielle Grunddaten. Sie zeigen zum Beispiel, dass sich das NikolaiQuartier, zwischen Landeskrankenhaus und Brauerei gelegen, auf rund 2,1 Hektar erstrecken und in Summe eine Geschoßflächenzahl von bis zu 45.000 Quadratmetern umsetzbar sein wird. Wichtiger Aspekt: Das gesamte Stadtentwicklungsprojekt kann ohne Versiegelung auskommen, da Neubauten auf bisherigen Parkplätzen (die in Tiefgaragen abwandern werden) und Lagerflächen entstehen sollen.

Öffentliche Präsentation der Ergebnisse

Die genaue Aufteilung auf Gewerbeflächen, Wohnraum, Verkehrsflächen und Freizeitanlagen wird nun Aufgabe von Architekten sein. Sie sowie Bauträger, Projektentwickler und Institutionen anzusprechen, die das NikolaiQuartier realisieren wollen, ist der nächste Schritt der Umsetzung. Dazu gibt es am 12. Dezember ab 14 Uhr eine Präsentation der ISEK Vorarbeiten. Sie wird im neuen lebensRAUM der Stadt Villach (Postgasse 6) stattfinden und öffentlich zugänglich sein.