Leere Regale nach Stromausfällen: Lebensmittel wurden teils weggeworfen

Stromausfälle am Samstag hatte deutliche Auswirkungen auf mehrere Supermärkte, die vorübergehend schließen mussten. Als die Geschäfte am Montag wieder öffneten, waren in einigen Märkten die Regale leer, da nicht alle Produkte rechtzeitig nachgeliefert werden konnten. Diese Situation wirft Licht auf die unterschiedlichen Vorgehensweisen von verschieden Supermärkten in solchen Notfällen – insbesondere bezüglich des Umgangs mit kühlpflichtigen Lebensmitteln.

Deshalb wurden die Lebensmittel entsorgt

Für Rewe hat die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern höchste Priorität. Das Unternehmen hebt hervor, dass ihre Teams auf verschiedene Notsituationen vorbereitet sind und in Zusammenarbeit mit Behörden Notfallpläne entwickelt haben. Nach einem Stromausfall wird sofort die Sicherheit aller Personen überprüft, wobei die Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Fluchtwege in den Filialen eine hohe Priorität haben. „Da uns die Sicherheit und Gesundheit unserer Kund:innen und Mitarbeiter:innen wichtig ist und eine Gesundheitsgefährdung nicht auszuschließen wäre, mussten teilweise kühlpflichtige Waren entsorgt werden, da die vorgeschrieben Kerntemperaturen nicht mehr gewährleistet werden konnten,“ so eine Sprecherin des REWE-Konzerns auf Anfrage von 5 Minuten.

Krisenplan für Blackouts aktiviert

Bei Spar gab es eine andere Vorgehensweise. Spar stand in sechs Märkten in der Steiermark vor ähnlichen Herausforderungen aufgrund des Stromausfalls durch winterliche Wetterverhältnisse. Um kühlpflichtige Lebensmittel zu schützen, wurde umgehend der Krisenplan für Blackouts aktiviert. „Die Kühlregale wurden komplett ausgeräumt und Produkte in die eigens entsendeten Kühl-Lkw geladen. Somit mussten durch den Stromausfall nahezu keine zusätzlichen Lebensmittel entsorgt werden. Im Laufe des heutigen Tages wurden alle Märkte wieder voll bestückt und die Nahversorgung in der betroffenen Region ist damit wieder möglich,“ verlautet ein Pressesprecher von Spar gegenüber 5 Minuten.