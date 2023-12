Wohnung in Vollbrand: Wohnhaus in Klagenfurt musste evakuiert werden

Veröffentlicht am 5. Dezember 2023, 14:20 / ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Vor wenigen Minuten ertönte über Klagenfurt Sirenenalarm. Laut ersten Informationen kam es im Stadtteil Welzenegg bei einer Wohnung zu einem Brand. Leserfotos zeigen dichte Rauchwolken und Flammen im Bereich des Gebäudes. Feuerwehr und Rettung stehen im Einsatz. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt, nähere Informationen folgen.

Update 14.55 Uhr: „Ganzes Haus wurde evakuiert“

„Als wir angekommen sind, ist die Wohnung bereits in Vollbrand gestanden. Wir haben daraufhin einen Innen- und Außenangriff durchgeführt“, erklärt Einsatzleiter Daniel Görtz von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gegenüber 5 Minuten. Das ganze Haus musste evakuiert werden, der Brand konnte schnell gelöscht werden. „Es gab keine Verletzten“, so Görz weiter. „Jetzt ist die Polizei am Zug und schaut, welche Ursache der Brand gehabt hat“, weiß der Einsatzleiter abschließend.

