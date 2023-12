Ereignisse in Murtal geben zu denken: Was machen Krankenhäuser ohne Strom?

Veröffentlicht am 5. Dezember 2023, 14:56 / ©Fotolia 178491751

20.000 Haushalte im Murtal mussten vergangenes Wochenende ohne Strom auskommen – wir berichteten. Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden. Was aber passiert mit den Krankenhäusern, wenn plötzlich der Strom weg ist? Ist die Steiermark auf solche Szenarien vorbereitet?

„Wir waren zu keinem Zeitpunkt stromlos“

Der Stromausfall in weiten Teilen des Murtals hat auch das LKH Murtal zum Teil betroffen. „Die Notstromversorgung hat ausgezeichnet funktioniert – wir waren zu keinem Zeitpunkt stromlos“, resümiert der Technische Direktor Thomas Hofer von der KAGes: „Die Notaggregate für Stromversorgung werden laufend von den jeweiligen Standorten gewartet und überprüft. In jedem Haus sind Notstromaggregate für einen ersten Betrieb von 48 beziehungsweise 72 Stunden Versorgung ausgelegt. Würde ein Stromausfall noch länger dauern, stehen Reserven an Treibstoff zur Verfügung.“

Sicherheit hat oberste Priorität

Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark und Vorstand für Finanzen sowie Technik Ulf Drabek betonen: „Die Patient*innensicherheit hat in jedem Krisenszenario oberste Priorität. Wir sind daher immer im Austausch mit den Expertinnen und Experten, um unsere Krisensicherheit laufend zu verbessern und zu erweitern.“