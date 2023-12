Wichtiger Sieg: Villacher Floorball-Club besiegt direkten Konkurrenten

Wichtige drei Punkte hat es für den VSV gegen Borovnica am vergangenen Wochenende gegeben. Mit dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten um den Play-Off-Einzug machte der Villacher Floorball-Club damit einen großen Schritt nach oben in der Tabelle. Dabei hat der „VSV Unihockey“ einen idealen Start erwischt und ist schnell mit 2:0 in Führung gegangen. Die Slowenen haben aber immer wieder die richtige Antwort gewusst und glichen bis zum 4:4 auch immer wieder aus.

Weiterer Showdown bahnt sich an

Erst im dritten Abschnitt konnte sich der VSV mit einem Dreifachschlag ein wenig absetzen und spielte den Sieg nach Hause. Den Abschluss machte Jakob Rainer, einer der beiden überragenden Spieler, mit einem Empty-Net-Tor in der letzten Minute. Am Ende hieß es 10:6 aus Sicht der Villacher. Aktuell liegt man an fünfter Stelle. In zwei Wochen kommt es zu einem weiteren Showdown. Dann ist man zu Gast in Ungarn bei „Phonix“.