Obszönes Lied am Eislaufplatz entsetzt: „Es sind dort auch viele Kinder“

„Wir waren mit den Kindern bei der Landesturnhalle eislaufen. Es war alles sehr nett hergerichtet und beleuchtet, wirklich sehr herzig und im Hintergrund lief weihnachtliche Musik“, so berichtete ein Leser gegenüber 5 Minuten von einem sonntäglichen Familienausflug. Die winterliche Idylle wurde jedoch zerstört von einem Lied, welches dort gespielt wurde. Der Text ließ den Grazer sauer aufstoßen. „Als ich dann genauer hinhörte und auf den Text achtete, konnte ich allerdings meinen Ohren kaum glauben. Die Nummer hieß ‚Let’s have Sex for Christmas‘, darunter eindeutig zweideutige Passagen wie ‚Slide up and down your chimney, until my sack is empty‘, ‚Let’s stuff the christmas turkey with delicious jerkey‘ oder ‚Now I let it snow on your face‘, so berichtete er von der Liederauswahl, die ihn schockierte.

Ist diese Musikauswahl unpassend?

„Ich würde mich keineswegs als prüden Menschen beschreiben und sehe die Sache eher von der humorvollen Seite, aber ich finde die Musikauswahl etwas unpassend, vor allem weil dort hauptsächlich Kinder sind“, betonte der 5-Minuten-Leser. Spannend hingegen fand er, dass anscheinend sonst keiner von den Besuchern auf den Text geachtet hatte. Wie aber kam es dazu beziehungsweise wer ist für die Liederauswahl am Eisplatz verantwortlich? Läuft ein Radiosender oder wird eine Playlist erstellt? Das sind Fragen, die dieser Fall aufwirft.

So äußert sich der Betrieb

5 Minuten wendete sich an den Betreiber des Eisplatzes, um Licht ins Dunkel zu bringen. Wie positioniert man sich dort zu den Ereignissen und zur Liederauswahl? „Ich werde dieser Sache nachgehen, denn da wir ein beliebtes Ausflugsziel für Familien sind, ist es natürlich nicht in unserem Sinne wenn solche Musik abgespielt wird“, so die Antwort des Betriebes. Weitere Informationen werden in dem Statement ausgespart.

©Walter Katz |

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.12.2023 um 17:59 Uhr aktualisiert