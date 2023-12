Stromschlag beim Kochen: Frau (39) fällt um und bleibt bewusstlos liegen

Heute Vormittag, gegen 11 Uhr, war eine 39-jähige Frau in Ferlach gerade mit dem Einlegen von Essen in eine Fritteuse in einem Schülerwohnheim beschäftigt. Dabei lief Frittieröl über und drang auch ins Geräteinnere ein. Die Frau erlitt in weiterer Folge, als sie die Fritteuse berührte, einen Stromschlag, stürzte zu Boden und blieb kurzzeitig bewusstlos liegen. Sie wurde verletzt und – nachdem sie vom Notarzt medizinisch versorgt worden ist – von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.