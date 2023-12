Jetzt fix: So viel Geld bringt der neue Familienzuschuss in Kärnten

Bis zu 261 Euro monatlich gibt es ab sofort für den Kärntner Familienzuschuss – je nach Pro-Kopf-Einkommen der Familien. Damit erhöht die Landesregierung diesen Zuschuss um 6,9 Prozent – wir haben berichtet. In der Regierungssitzung am heutigen 5. Dezember wurde diese Erhöhung dann auch einstimmig beschlossen, wie Landesrätin Sara Schaar heute auf Facebook schreibt. „Das bedeutet unterm Strich mehr Geld für Familien in Kärnten“, so Schaar.

Bis zu 261 Euro pro Familie

Entsprechend dem Verbraucherpreisindex wird der Familienzuschuss nun eben um diese 6,9 Prozent erhöht. Diese Erhöhung tritt noch im Dezember in Kraft. Je nach dem monatlichen Pro-Kopf-Einkommen können Familien einen Familienzuschuss in Höhe von bis zu 261 Euro erhalten.

So viel Geld gibt es: Monatliches Geld: Bei bis zu einschließlich 279 Euro Pro-Kopf-Einkommen gibt es 261 Euro monatlich

Bei 280 bis zu 363 Euro sind es 236 Euro

Bei 364 bis zu 453 Euro sind es 210 Euro

Bei 454 bis zu 542 Euro sind es 182 Euro

Bei 543 bis zu 628 Euro sind es 154 Euro

Bei 629 bis zu 714 Euro sind es 127 Euro

Bei 715 bis zu 825 Euro sind es 105 Euro

Bei 826 bis zu 905 Euro sind es 58 Euro