Auch dieses Jahr: Kärntner Weihnachtshaus lässt Kinderaugen strahlen

Das Kärntner Weihnachtshaus erstrahlt auch heuer wieder in aller Pracht. Zwischen 17 und 21 Uhr sind ab sofort alle Lichter täglich eingeschalten. „Mein Mann hat kleinweise angefangen“, erzählt die Besitzerin gegenüber 5 Minuten. Doch schnell wurde es mehr. „Wir kaufen jedes Jahr was dazu, das ist Standard, man sieht auch immer etwas Neues, das man haben möchte“, meint sie weiter.

„Habt ihr Angst vor den Stromkosten?“

Wir haben gefragt, ob sie in Zeiten der exorbitant steigenden Strompreise dann nicht Angst vor der Stromabrechnung habe. „Zwei Monate muss man mehr rechnen, aber es ist nicht so viel“, so die Besitzerin. Man habe viele LED-Lampen. Auch der Besucherandrang hält sich kaum in Grenzen. „Am Abend kommen sie alle immer schauen und es werden jedes Jahr mehr. Uns freut es, wenn wir anderen eine Freude bereiten können“, so die Besitzerin. Vor allem die Kinder hätten eine riesige Freude mit dem Kärntner Weihnachtshaus.

©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat ©kk / privat

Hier findet ihr das Weihnachtshaus

Wollt auch ihr es sehen? Das geht ganz einfach: Es steht in Wölling 34. Und nicht nur zu Weihnachten ist es reich geschmückt, auch zu Ostern haben die Besitzer einiges an Osterbeleuchtung. „Unsere Ostersammlung ist zwar weniger, wird aber auch immer größer“, lacht die Besitzerin abschließend. Übrigens gibt es auch in Klagenfurt ein stark beleuchtetes Weihnachtshaus. Mehr darüber erfahrt ihr hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.12.2023 um 20:50 Uhr aktualisiert