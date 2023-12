Tag startet sonnig – dann kommen Wolken und regionale Schneeschauer

Am Mittwoch startet man in Kärnten noch verbreitet sonnig in den Tag. Lediglich im Klagenfurter Becken und im Osten des Landes wird sich der Hochnebel noch länger hartnäckig halten. „Ab Mittag nimmt die Bewölkung von Westen her zu, am Tauernhauptkamm sind einzelne Schneeschauer möglich. Den meisten Sonnenschein gibt es in Mittelkärnten“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Der Hochnebel wird sich im Klagenfurter Becken wohl erst nachmittags auflösen, die Sonne kommt ebenfalls noch zeitweise zum Vorschein. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus 2 und plus 2 Grad.