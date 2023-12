„Es ist angerichtet“: Ramsau ist bereit für den Weltcup

Knapp eine Woche vor Weihnachten macht der Weltcup der Nordischen Kombination (Damen und Herren) am 15. und 16. Dezember Station in der steirischen Langlaufmetropole Ramsau am Dachstein. Der FIS-Weltcup am Fuße des Dachsteins bildet traditionell den Auftakt in die steirische Wintersport-Event-Saison. Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl, OK-Chef Alois Stadlober, der Ramsauer Bürgermeister Ernst Fischbacher und Skiverband-Vizepräsident Karl Fischbacher gaben am Dienstag, den 5. Dezember im Medienzentrum Steiermark in Graz einen Ausblick auf den Weltcup.

Nachwuchstalente können ihre Vorbilder hautnah erleben

„Die Rahmenbedingungen könnten nicht besser sein“, erklärt Stadlober mit Blick auf die mittlerweile tiefverschneite Obersteiermark. „Selbst, falls es entgegen aller Prognosen in den nächsten Tagen noch zu einer Warmwetterphase kommen sollte, verfügen wir über ausreichend Schneereserven, womit erfolgreichen Weltcup-Tagen nichts im Wege steht. Wir hoffen, dass viele Besucherinnen und Besucher den Weltcup nutzen, um bei freiem Eintritt mit den Athletinnen und Athleten – darunter heuer wieder viele Steirerinnen und Steirer – mitzufiebern und die Ramsau von ihrer besten Seite zu erleben“, so Stadlober. Landesrat Kornhäusl freut sich als neuer zuständiger Sportreferent auf die erste Großveranstaltung im heurigen Winter: „Die Nordische Kombination ist der Auftakt zu einer Reihe an internationalen Wettbewerben, die auch heuer wieder im Grünen Herz Österreichs stattfinden. Gerade für unsere sportlichen Nachwuchstalente sind diese Events eine tolle Möglichkeit, ihre Vorbilder hautnah erleben zu können. Das motiviert auch zu eigenen sportlichen Höchstleistungen. Darüber hinaus zeichnet den Sport auch seine verbindende Wirkung aus: Wenn beim Weltcup der Nordischen Kombination Athletinnen und Athleten aus 13 Nationen gemeinsam ihr Bestes geben, verbindet das. Sport kennt keine Grenzen.“

Ramsau wird ins Rampenlicht gerückt

Auch Bürgermeister Ernst Fischbacher unterstreicht, dass alle Grundlagen gelegt sind: „Wir danken ganz herzlich dem Land Steiermark für die Unterstützung – dadurch wird die Top-Qualität der Veranstaltung, die wir auch heuer wieder bieten werden, möglich. Der Weltcup ist für uns die perfekte Möglichkeit, die Ramsau international ins Rampenlicht zu rücken und touristisch von unschätzbarem Wert.“ Karl Fischbacher, Vizepräsident des Steirischen Skiverbands, betont: „Es ist angerichtet! Einem würdigen Weltcup-Auftakt steht nichts im Wege, unser Dank gilt allen, die vor Ort dazu beitragen, diese Top-Veranstaltung auf die Beine zu stellen und über die Bühne zu bringen!“ Die Wettkämpfe im WM-Ort von 1999 sind seit Jahren ein Fixpunkt im Weltcupkalender der Nordischen Kombination.