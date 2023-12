So wird das Wetter zur Wochenmitte in der Steiermark

„Eine Störungszone liegt östlich von Österreich, im Randbereich davon kann es am Mittwoch im Osten und Südosten der Steiermark bis in den Vormittag hinein noch leicht schneien, später lockert es hier zunehmend auf“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Ansonsten soll es weitgehend trocken werden, im Oberen Murtal ist es schon am Vormittag freundlicher. Am Nachmittag sollen dann entlang der Alpennordseite wieder ein paar Schneeschauer durchziehen, der Süden hingegen soll vom Niederschlag verschont bleibt. Auch Sonnenstunden sich möglich. Im Laufe des Tages werden Höchstwerte zwischen 0 und 2 Grad erwartet.