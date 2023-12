Zur Wochenmitte: So wird das Wetter in Österreich

„Von lokalen Auflockerungen an der Alpensüdseite abgesehen, dominieren zur Wochenmitte dichte Wolken. Aus ihnen regnet und schneit es bis über Mittag vor allem im östlichen Flachland, am Alpenostrand und in der Südoststeiermark. Außerdem setzt am Vormittag entlang der Alpennordseite zwischen dem Bregenzerwald und dem Mostviertel Niederschlag ein“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Die Schneefallgrenze soll von Ost nach West zwischen tiefen Lagen und rund 1000 Meter Seehöhe liegen.

Bis zu 6 Grad

Vereinzelt wird es eisig. Betroffen sei vor allem das Südburgenland, aber auch Regionen im Westen. Während der Niederschlag im Laufe des Nachmittags im Osten und Südosten nachlassen soll, übernehmen Schnee und Regen im Nordstau der Alpen bis zum Abend. Der Wind soll meist schwach aus nordwestlichen Richtungen wehen. „Minus 7 bis plus 1 Grad hat es in der Früh. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit minus 1 bis plus 6 Grad erreicht, am wärmsten ist es im Westen Österreichs“, heißt es von den Experten.