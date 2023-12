Zu spät reagiert: Kollision forderte zwei Verletzte

Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der B64 von Passail kommend in Fahrtrichtung Arzberg. Plötzlich wollte der Mann nach links in eine Hauseinfahrt einbiegen und hielt aufgrund des herrschenden Gegenverkehrs sein Auto an. Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung hielt seinen Pkw hinter dem Fahrzeug des 24-Jährigen an. Eine 20-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Weiz – sie fuhr hinter den beiden Fahrzeuglenkern – reagierte nicht mehr rechtzeitig auf das Halten der vorderen Autos. In weiterer Folge fuhr die junge Frau dem Fahrzeug des 54-Jährigen auf.

Zwei Personen erlitten Verletzungen

Durch den Unfall verletzten sich die 20-Jährige und der 54-Jährige unbestimmten Grades. Beide wurden zur weiteren Abklärung des jeweiligen Gesundheitszustandes ins LKH Weiz gebracht. Der 24-Jährige blieb zum Glück unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.