Frontal-Crash: Verletzte Fahrer nach Kollision – Alkotest positiv

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023, 09:37 / ©BMI / Egon Weissheimer

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 76-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Voitsberg auf der B70 von Köflach in Richtung Edelschrott. Zur gleichen Zeit lenkte ein 63-jähriger Fahrer sein Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung und wollte, im Kreuzungsbereich Packer Bundesstraße-Seestraße nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar das entgegenkommende Fahrzeug, was zu einem Frontalzusammenstoß führte.

Fahrer ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert

Die Kollision führte zu unbestimmten Verletzungen bei beiden Fahrern, die anschließend in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert wurden. Die Fahrzeuge, an denen erheblicher Sachschaden entstand, wurden von der Freiwilligen Feuerwehr von der Unfallstelle geborgen. Bei dem 63-jährigen Fahrer ergab ein Alkoholtest eine leichte Alkoholisierung, während der 76-jährige Fahrer keinen Alkohol im Blut aufwies.