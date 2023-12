Vorzeigemodell: Neues Pistengerät für Gemeinden in Villach-Land

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023, 09:49 / ©LPD Kärnten/Steinacher

Die Gemeinden haben sich deshalb dazu entschieden, mit Fördermitteln des Sportreferates ein Pistengerät anzukaufen. Eine vorbildhafte Zusammenarbeit, die als Vorzeigemodell im Kärntner Sport gelten soll, waren sich Sportreferent LH Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer bei der Übergabe im Langlaufzentrum St. Jakob im Rosenthal gestern, Dienstag, sicher.

Projekt mit Vorbildcharakter

Der Landeshauptmann dankte allen Projektpartnerinnen und Projektpartnern für ihren Einsatz. „Die Gemeinde St. Jakob ist ein sehr wichtiger Partner bei diversen Sportprojekten des Landes Kärnten und das Langlaufzentrum hatte von Beginn an Vorbildcharakter“, so Kaiser.

„Kinder, Jugendliche, Familien für Sport und gesunde Bewegung zu begeistern erachte ich als eine der wesentlichsten Aufgaben einer verantwortungsbewussten Sportpolitik. Daher müssen wir alles daran setzen, das entsprechende Angebot auszubauen und attraktiv zu gestalten – umso wichtiger ist es, aktive Partnerinnen und Partner an seiner Seite zu wissen“, betonten Kaiser und Arthofer.