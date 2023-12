Toll! Grazer Inklusionslauf unter Top 5 in Österreich gewählt

Das Projekt, der Grazer Inklusionslauf, wurde unter die Top fünf Inklusionsprojekte Österreichs gewählt. „Wir freuen uns sehr darüber und sind stolz, diese Wertschätzung für Inklusionsarbeit in Graz und der Steiermark erhalten zu haben“, so der Verein.

Grazer Inklusionslauf als Wegbereiter

Der Erfolg des Grazer Inklusionslaufs betont die Wichtigkeit von Inklusion im Sport. Er zeigt, dass Menschen mit Behinderungen ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft sind. Diese Vision spiegelt sich im Ziel des Vereins wider: Inklusive Projekte fördern und die Teilhabe von Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten stärken.

„Bestätigung unseres Engagements für eine inklusive Gesellschaft“

Ein Vertreter des Vereins äußerte sich zu dieser Auszeichnung: „Wir sind überaus erfreut über diese Anerkennung und fühlen uns geehrt, dass unsere Bemühungen um die Förderung von Inklusion und Sport so positiv gewürdigt werden. Diese Auszeichnung bestätigt uns in unserem Bestreben, eine Gesellschaft zu schaffen, in der Vielfalt als Bereicherung betrachtet wird und in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.“

Vorfreude auf den „Ball der Vielfalt“

Der Verein „Soziale Projekte Steiermark“ blickt nun voller Vorfreude auf ihr kommendes Herzensprojekt, den „Ball der Vielfalt“, der am 24. Mai 2024 ab 18.30 Uhr in den Grazer Kammersälen stattfinden wird.