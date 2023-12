Kärntner Gastro-Betreiber pleite: Für die Insolvenz gibt es zwei Gründe

In St. Margarethen im Rosental und am Freibacher Stausee gehen nun gleich zwei Gasthöfe inklusive Lieferservice pleite. Ein Insolvenzverfahren wurde nämlich über die Zagoris Gastro KG, die den Gasthof Kaiser am Freibacher Stausee und den Gasthof/Pizzeria und Lieferservice in St. Margarethen/Oberdörfl eröffnet. Die Überschuldung des Unternehmens wird mit etwas mehr als 100.000 Euro beziffert.

Corona-Krise und Gäste sind ausgeblieben

Das Unternehmen wurde am 18. April 2018 gegründet und wird seither eben an zwei Standorten betrieben. Der „Gasthof Kaiser“ am Freibacher Stausee ist derzeit geschlossen, demnach sind dort auch keine Arbeitsnehmer beschäftigt. Als Ursache der Insolvenz wird im Antrag angeführt, dass es zwei verschiedene Gründe für die Zahlungsunfähigkeit gibt. Einerseits sei das die Corona-Krise und der dadurch bedingte Umsatzausfall, andererseits die sanierungsbedingte Senkung des Wasserstandes des Feibacher Stausees. Damit blieben nicht nur Gäste sondern auch Fischer aus, wodurch sowohl die Buchungslage als auch die Konsumation drastisch zurückgegangen sind.

15 Gläubiger, ein Dienstnehmer betroffen

Von der Insolvenz sind rund 15 Gläubiger und ein Dienstnehmer betroffen. Der Betrieb im „Gasthof Kaiser“ soll für die Saison 2024 fortgeführt werden, auch der Gasthof in St. Margarethen soll weiter betrieben werden. Beabsichtigt wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent.