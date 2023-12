Wiener Hofburg steht unter Wasser

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023, 15:27 / ©APA/ROLAND SCHLAGER

Auf dem Areal der Hofburg in der Wiener Innenstadt ist es am Mittwochnachmittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Betroffen war in erster Linie der Innere Burghof, aber auch der Schweizerhof und Teile des Heldenplatzes, teilte die Burghauptmannschaft Österreich auf ihrer Facebook-Seite mit. Kurz vor 15 Uhr konnte der Wasseraustritt gestoppt werden, sagte Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, zur APA.

Wasserrohrbruch: Ursache unbekannt

Zuvor waren Burghauptmannschaft und die Betriebsfeuerwehr Hofburg bereits im Einsatz. Die Ursache für den Rohrbruch war vorerst unbekannt, ebenso die Schadenshöhe. Wasser trat auch in den Keller des sogenannten Leopoldinischen Trakts der Hofburg ein, sagte ein Sprecher der Burghauptmannschaft der APA. Dort fanden am Nachmittag „unter fachlicher Anleitung Umlagerungen“ statt, berichtete der Feuerwehrsprecher. (APA 6.12.2023)

