Ausfall: GAK-Spieler Lichtenberger verletzte sich beim Training

Am Sprunggelenk

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023, 16:38 / ©GAK 1902

Beim Abschlusstraining der Herbstsaison, einer Eishockey-Alternativtrainingseinheit, verletzte sich Christian Lichtenberger am Sprunggelenk. Wie lange er der Mannschaft genau fehlen wird, ist noch offen. Lichtenberger arbeitet in der Winterpause intensiv an seiner Rückkehr.