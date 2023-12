Coca-Cola-Weihnachtstruck in Klagenfurt angekommen

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023, 17:22 / ©5 Minuten

Am heutigen Mittwoch, den 6. Dezember, war der Coca-Cola-Weihnachtstruck in Klagenfurt „zu Gast“. Beim Südpark machte er pünktlich um 17 Uhr Station. Vor Ort war auch ein Fotopoint aufgestellt, wo man sich und die Liebsten ablichten konnte. Bereits lange bevor der Truck angekommen ist, haben sich schon zahlreiche Menschen erwartungsfroh vor dem Südpark versammelt. Wir waren auch vor Ort und haben das ganze Szenario in Bildern für euch festgehalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.12.2023 um 17:56 Uhr aktualisiert