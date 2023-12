Tragödie am Nikolotag: 71-Jähriger an Rauchgasvergiftung verstorben

Laa an der Thaya

Ein Zeuge bemerkte am heutigen Nikolotag, dem 6. Dezember 2023, gegen 4.45 Uhr, den Brand in der Wohnung eines Hauses im Ortsgebiet von Laa an der Thaya und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte bei den Löscharbeiten den 71-jährigen Bewohner tot auffinden.

Zigarettenreste verursachten Brand

Die Amtshandlung wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Brand, übernommen. Bei der Brandursachenermitttlung wurde festgestellt, dass der Brand durch nachglühende Zigarettenreste in der Polsterung der Eckbank initiiert worden sei. Der 71-Jährige dürfte an einer Rauchgasintoxikation verstorben sein.