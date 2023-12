Mordalarm in Tirol: Mann tot aufgefunden

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023, 17:43 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Am heutigen Mittwoch, dem 6. Dezember, wurde in Völs, Tirol, ein Mann tot in einem Haus aufgefunden. Laut der „Tiroler Tageszeitung“ soll es sich bei dem Toten, um den ehemaligen Vizebürgermeister, Walter Kathrein, handeln. Der 75-Jährige wird bereits seit einigen Tagen vermisst.

Festnahme

Die Ermittlungen zu dem Fall laufen auf Hochdruck. Das Landeskriminalamt ging offenbar von einem Gewaltverbrechen aus, es wurde ein Mann „wegen dringenden Tatverdachts“ festgenommen, sagte LKA-Ermittler Philipp Rapold zur APA. Der Tatverdächtige wurde zwar nicht am Leichenfundort, aber jedenfalls in Völs festgenommen. Die näheren Hintergründe sind noch unklar. (APA/RED 6.12.2023)

Hinweis: Der Artikel wurde am 6. Dezember um 18.45 Uhr aktualisiert. Die aktuellsten Informationen der APA wurden hinzugefügt.

