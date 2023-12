Kärntner Stadtgemeinde warnt nun: „Zu viele Bakterien im Trinkwasser“

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023, 17:53 / ©Stadtgemeinde Wolfsberg

Wegen des starken Schneefalls vom vergangenen Wochenendes und des damit verbundenen, länger andauernden Stromausfalles, wurde in Teilen Wolfsberg eine knapp über dem Grenzwert liegende bakterielle Belastung im Trinkwasser festgestellt. An einer raschen Behebung wird derzeit gearbeitet, wie die Wolfsberger Stadtwerke in einer Aussendung mitteilen.

Diese Teile Wolfsbergs sind betroffen: Priel

St. Thomas

St. Marein

Altendorf

Reinfelsdorf

Gries (ausgenommen das LKH Wolfsberg)

Reding

St. Johann

Maildorf

Kleinedling

Wasser nur in abgekochtem Zustand genießbar

Die betroffene Bevölkerung wird jedenfalls seitens der Gemeinde und der Stadtwerke ersucht, als Vorsichtsmaßnahme das Wasser bis auf Weiteres nur in abgekochtem Zustand zu konsumieren – dazu muss man das Wasser mindestens drei Minuten lang abkochen. Auch für die Zubereitung von Essen, zum Zähneputzen und für das Geschirrwaschen sollte man abgekochtes bzw. Mineralwasser verwenden. Die nächsten labortechnischen Untersuchungsergebnisse sind für den morgigen Donnerstag zu erwarten. Die Stadtgemeinde hat ein Info-Telefon für die Bevölkerung eingerichtet: 0800 998820.