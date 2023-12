73-Jährige verletzt: Garagenbrand breitete sich aus

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023, 19:47 / ©5 Minuten

Gegen 8.30 Uhr begab sich ein 75-Jähriger in die Garage eines zweigeschoßigen Zweiparteienhauses und bemerkte, dass der abgestellte Pkw seiner Schwiegertochter blinkte und hupte. Bei einer näheren Nachschau bemerkte er Flammen im Fußraum des Fahrzeuges, welche er mit einem Handfeuerlöscher löschte.

Sohn alarmiert

Der Brand flammte aber nach kurzer Zeit wieder auf, der Versuch das Fahrzeug ins Freie zu schieben scheiterte, da sich die Fahrzeugtüren selbstständig versperrt hatten. Der 75-Jährige verständigte telefonisch seinen Sohn, der wiederum die Feuerwehr alarmierte und nach Hause kam.

Garage in Brand

Beim Eintreffen der Feuerwehr und des Sohnes stand die Garage bereits in Brand. Der 75-Jährige und seine 73-jährige Lebensgefährtin hatten sich in der Zwischenzeit wieder ins Wohnhaus begeben, um diverse Dinge aus dem Haus mitzunehmen. Dabei drang durch offene Türen dichter Rauch von der Garage in den Wohnbereich. Der Sohn brachte die beiden älteren Personen ins Freie und barg zwei Gasflaschen aus der brennenden Garage.

73-Jährige erlitt Rauchgasvergiftung

Die Feuerwehren Anger und Oberfeistritz standen mit 32 Kräften im Einsatz und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Eine Brandursachenermittlerin der Polizei stellte als vermutliche Brandursache einen Defekt am abgestellten Pkw fest. Ein Sachverständiger stellte vor Ort fest, dass das Wohnhaus bewohnbar ist und daher nach dem Brand benutzt werden kann. Die 73-Jährige wurde vom Roten Kreuz in das LKH Weiz eingeliefert, wo sie ambulant behandelt wurde.