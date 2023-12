Wegen Strafe: Rabiater Lenker fuhr Parkwächterin über den Fuß

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023, 20:28 / ©fotolia.com

Das 46-jährige Kontrollorgan der Parkraumüberwachung soll gerade dabei gewesen sein, eine Organstrafverfügung auszustellen, als der 56-jährige Österreicher gerade zu seinem Auto zurückkam. Er war über die Strafe so erbost, dass er in das Fahrzeug einstieg und losfuhr. Der Lenker fuhr der Parkwächterin dabei genau über den Fuß. Sie war in dem Moment dabei, die Strafe hinter die Windschutzscheibe zu legen.

Vorläufige Festnahme

Der Autofahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Im Zuge einer Sofortfahndung wurde er wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Er wird wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt. Die Parkwächterin wurde mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.