Tödlicher Forstunfall: 33-Jähriger starb vor den Augen seines Kollegen

Veröffentlicht am 6. Dezember 2023, 21:12 / ©Thomas Kaiser

Der 33-Jährige und der 24-Jähriger, beide aus Salzburg, waren gemeinsam mit Aufarbeitungen der Forstschäden der vergangenen Tage beschäftigt. Der 33-Jährige wollte mit einer Motorsäge einen entwurzelten Baum aufarbeiten, der von einem Hang über die vorbeiführende Gemeindestraße gestürzt war. Er stand seitlich neben dem Baum und wollte den Wurzelstock vom Stamm abschneiden.

Von Wurzelstock begraben

Dabei kippte der Wurzelstock zurück auf den Boden und begrub den Arbeiter unter sich. Der 24-Jährige bemerkte den Unfall und versuchte sofort den abgerutschten Wurzelstock mit dem Kran des Traktors zu entfernen, um den 33-Jährigen befreien zu können. Zudem setzte er sofort die Rettungskette in Gang. Tragischerweise verstarb der Mann noch an seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle.