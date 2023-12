Am 16. Dezember: Zahlreiche Stars stehen in Villach am Eis

Bei der Pressekonferenz in der Heidi Horten Arena in Klagenfurt betonte Sportreferent Peter Kaiser, dass Kärnten die Hochburg des österreichischen Eishockeysports sei. „Das Eishockeyland Kärnten erfährt durch das Legenden-Turnier einen zusätzlichen Impuls. Ich freue mich, Legenden, denen ich in der Eishalle Klagenfurt als Jugendlicher zugejubelt habe und Freunde, wie Arno Arthofer oder Günther Albel, gemeinsam am Eis zu sehen“, sagte Kaiser und erinnerte in diesem Zusammenhang, dass die Eishockey-Nationalmannschaft demnächst in Kärnten zu Gast sein wird.

Auch Bürgermeister spielen mit

Albel, er wird im VSV-Legenden-Team spielen, sagte: „Wenn Kärnten ein Sportland ist, ist Villach die Hockeystadt. Daher freue ich mich, dass dieses Turnier in der Villacher Stadthalle ausgetragen wird.“ Auch Klagenfurts Bürgermeister, Christian Scheider, wird auflaufen – im Dress des KAC. Organisator Ralph Schader ist sich zudem sicher: „Das Turnier wird ein Sportfest. Österreich wird auf Kärnten blicken.“

Zahlreiche Sportstars am Eis

Die Teams werden sowohl mit Eishockey-Legenden als auch mit Nicht-Eishockeyprofis geschmückt sein. Unter anderem werden die Jahrhundertkicker Andreas Herzog, Toni Polster und Walter Schachner am Spielfeld stehen. Aber auch Tennisstars wie Alexander Antonitsch und Stefan Koubek lassen sich das Spektakel nicht entgehen.