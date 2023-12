Frostiger Tagesstart: Zäher Hochnebel löst sich nur teilweise auf

Ein Hochdruckgebiet zieht am Donnerstag auch durch Kärnten und setzt sich dort durch. „Nebel- und Hochnebelfelder in den Tälern in Oberkärnten lösen sich bis Mittag auf. Von Villach bis ins Lavanttal löst sich der zähe Hochnebel nur teilweise auf, im östlichen Klagenfurter Becken bleibt es meist trüb“, so die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Nachdem der Tag äußerst frostig mit minus 7 bis minus 2 Grad startet, steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf minus 2 bis plus 2 Grad an.