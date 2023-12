Sonniger Donnerstag erwartet zahlreiche Österreicher

„Während es im Westen und Süden mit viel Sonnenschein durch den Tag geht, halten sich in der Nordhälfte noch für längere Zeit dichte Wolken. Mitunter gibt es in den Nordalpen noch leichten, unergiebigen Schneefall. Bis über Mittag beginnt jedoch auch hier die Wolkendecke aufzulockern“, prognostizieren die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Maximal 5 Grad

Es weht ein Wind aus West bis Nordwest, im Wiener Becken und am Alpenostrand fällt der Wind zum Teil lebhaft aus. In der Früh zeigt das Thermometer zwischen minus 7 und plus 2 Grad an. Tagsüber wird es nicht mehr als 0 bis 5 Grad haben.