Steiermark-Wetter: Donnerstag bringt viel Sonne

„Mit zunehmendem Hochdruckeinfluss bringt der Donnerstag wieder vermehrt sonniges und ruhiges Winterwetter. Restwolken und Nebel lösen sich am Vormittag auf, am längsten trüb mit leichten Schneefällen bleibt es nördlich vom Hochschwab“, prognostizieren die Meteorologen der GeoSphere Austria. Der Tag startet frostig, am Nachmittag erreichen die Temperaturen dann schließlich zwischen 0 und 4 Grad. Es weht ein teils spürbarer, kalter Nordwestwind in der Obersteiermark, im Süden ist es windschwach.