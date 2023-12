Neue Villacher Denkwerkstatt lebensRaum eröffnet

Platz für Ideen in der neuen Denkwertstatt in der Postgasse 6.

Viel Platz für kreative, konstruktiv-kritische Ideen und Impulse, für Vorträge und Workshops, Ausstellungen und noch vieles mehr. Im lebensRAUM, der Montagabend unter großen Interesse der Villacherinnen und Villacher in der Postgasse 6 eröffnet wurde, soll all das stattfinden. „Wir erarbeiten gerade das Örtliche Entwicklungskonzept neu und nachhaltig“, bringt es Bürgermeister Günther Albel auf den Punkt. „Der neue lebensRAUM ist die ideale Plattform, um hier im Sinne der Bürgerbeteiligung zu arbeiten, zusammenzukommen, zu hinterfragen, sich zu informieren und auszutauschen.“ Das Örtliche Entwicklungskonzept bildet für jede Gemeinde die Grundlage zur planmäßigen, zukunftsfitten Gestaltung.

©Karin Wernig | Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig im Gespräch mit interessierten Bürgern. ©Karin Wernig | Dozent Arthur Kanonier referierte beeindruckend über Bodenpolitik und zukunftsfitte Raumordnung. ©Karin Wernig | Bürgermeister Günther Albel und Planungsreferent Stadtrat Harald Sobe vor der Tafel die zeigt, wie grün Villach ist.

Nachhaltige Raumentwicklung

Zur Eröffnung des „lebensRAUMs Villach“ referierte Universitätsprofessor Arthur Kanonier über die „Aktuellen Herausforderungen der Raumordnung und Bodenpolitik“. Er leitet den Forschungsbereich Bodenpolitik und Bodenmanagement an der TU Wien und beschäftigt sich in der universitären Lehre und Forschung mit den Bereichen Bodenpolitik, Bodenmanagement sowie Boden- und Raumordnungsrecht. Kanonier thematisierte die planerischen Herausforderungen nachhaltiger Raumentwicklung bezüglich Flächensparen und Zersiedlungsvermeidung ebenso wie Baulandmobilisierung, allfällige Rückwidmungen und Innenstadtverdichtungen. Planungsreferent Stadtrat Harald Sobe freute sich über das große Interesse bereits am Eröffnungsabend im lebensRAUM: „Ich hoffe auf viele interessante Veranstaltungen und lade alle Villacherinnen und Villacher ein, hier vorbeizuschauen und sich einzubringen.“

Öffnungszeiten Di. 13 bis 16 Uhr

Mi. 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr

Do. 13 bis 16 Uhr

Fr. 10 bis 13 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.12.2023 um 07:40 Uhr aktualisiert