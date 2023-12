Wichtelspiel im Tiko: Werde zum Christkind für Tierheim-Tiere

Das TiKo Wichtelspiel wurde mittlerweile schon zur Tradition und darf auch heuer nicht fehlen. Besonders in der kalten Jahreszeit freuen sich die Tiere im TiKo über Zuwendung und Geschenke. Die Tierpfleger haben bei den Tierheimbewohner nachgefragt und individuelle Wunschlisten zusammengestellt. Damit auch jedes Tier das bekommt, was es wirklich braucht.

Jetzt Wichtel für Vierbeiner werden

Jährlich finden an die 1.300 Tiere im TiKo eine vorübergehende Herberge. Derzeit leben ca. 250 Tiere im Tierheim. Sie freuen sich besonders über eine Überraschung unterm Weihnachtsbaum. Um für ein oder mehrere Tiere in die Rolle eines Wichtels zu schlüpfen, melde dich unter www.tiko.or.at/wichtelspiel an und du bekommst den oder die Wunschzettel per Mail zugesandt. Aus folgenden Tierarten kannst du auswählen: Hund, Katze oder Kaninchen sowie die Bewohner des TiKo Tierparks: Ziegen, Schweine, Präriehunde und Hühner. Die Geschenke können gerne im Dezember beim TiKo abgegeben werden oder per Post an TiKo, Judendorferstraße 46, 9020 Klagenfurt geschickt werden. Mitarbeiter übergeben die Päckchen an die jeweiligen Wichteltiere.