Robbie Williams heizt beim Ski-Opening in Schladming ein

Landeshauptmann Christopher Drexler hat Robbie Williams am Mittwochabend, den 6. Dezember in Schladming begrüßt und ihn in der Steiermark willkommen geheißen. Er wird dort zwei Konzerte geben, das erste findet am heutigen Donnerstagabend statt. Auch am Freitag soll der Star für Stimmung in Schladming sorgen.

Robbie outet sich als Steiermark-Fan

„Wir sind stolz, Robbie Williams in der Steiermark willkommen heißen zu können und ihm und den tausenden Gästen die vielen Vorzüge des Grünen Herz Österreichs präsentieren zu können. Wie schon im Sommer bei seinem Besuch auf der Reiteralm hat sich Robbie Williams wieder als großer Steiermark-Fan gezeigt. Es ist allen Verantwortlichen – Leutgeb Entertainment, den Skibergen Planai-Hochwurzen, Hauser Kaibling und Reiteralm mit der Erlebnisregion Schladming Dachstein – zu gratulieren, dass es gelungen ist ein Ski-Opening mit zwei Konzerten dieses Weltstars auf die Beine zu stellen. Das zeigt, wie Schladming Dachstein und die Steiermark international das Tempo vorgeben. Eine unbezahlbare Werbung für das Grüne Herz Österreichs auf der ganzen Welt!″, betont Drexler.

©STG/Streibl LH Christopher Drexler, Robbie Williams, Klaus Leutgeb stehend nebeneinander.

