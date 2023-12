Wiedereröffnung: Martin Auer Filiale erstrahlt nach Umbau in neuem Glanz

Ein hochwertiges graues Holzportal erinnert an die bekannte rosa Holzfassade am Grazer Kaiser-Joseph-Platz. Dennoch erhielt auch diese Filiale ihren eigenen unverwechselbaren Stil. „Je nach Standort und Bausubstanz versuchen wir immer, uns an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen und die Geschäfte individuell zu gestalten. Wir planen und designen alle Details mit unserem eigenen Team in sorgsamer Arbeit selbst. Denn ich glaube, dass jede Filiale ohne Charme und Charakter eine Filiale zu viel wäre“, erklärt Martin Auer.

©Martin Auer ©Martin Auer ©Martin Auer