LKW gegen Bus gekracht: Sechs Kinder verletzt

Am 6. Dezember, kurz nach 13 Uhr, fuhr ein 54-jähriger LKW Fahrer in Wels auf der B137 am rechten Fahrstreifen in Richtung Norden und wollte bei der Kreuzung geradeaus weiterfahren. Zu diesem Zeitpunkt lenkte ein 55-jähriger Kosovare aus Wels einen Bus mit 30 Kindern und acht Erwachsenen am linken Fahrstreifen in Richtung Westen. Laut seinen Angaben hielt er vor der Kreuzung bei Rotlicht an und fuhr beim Umschalten auf „Grün“ geradeaus weiter.

Frau und Kind ins Krankenhaus gebracht

Laut Angaben des LKW-Fahrers fuhr dieser ebenfalls bei Grünlicht der Ampel in die Kreuzung ein. „Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen – mitten in der Kreuzung“, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich. Im Bus wurden sechs Kinder und eine Erwachsene verletzt. Ein Kind und die Frau mussten mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht werden. Sie wurden ambulant behandelt. Die Aufräumarbeiten im Kreuzungsbereich dauerten rund zwei Stunden.

