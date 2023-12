Den passenden Beruf finden? Villach lädt zur Bildungsmesse für Schüler

Veröffentlicht am 7. Dezember 2023, 12:47 / ©Pexels/Ivan Samkov

Schulabschluss – was nun? Diese Frage zu beantworten, fällt vielen Jugendlichen nicht immer leicht. Um ihnen eine kostenlose und vor allem umfangreiche Möglichkeit zu bieten, sich über die zahlreichen Möglichkeiten zu informieren, hat die Stadt Villach die „Bildungsmesse“ ins Leben gerufen.

Finde die passende Berufswahl

In diesem Jahr findet die Bildungsmesse am 12. Dezember von 8 bis 16 Uhr im Congress Center statt. „Ich lade alle jungen Villacher, die sich einen Überblick über ihre weiteren Karrieremöglichkeiten machen wollen ein, sich selbst ein Bild zu machen“, sagt Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Die Chance, sein Leben nach den eigenen Wünschen zu gestalten und ein hohes Maß an Lebensqualität zu erreichen, steigt auch mit der zu einem selbst passenden Berufswahl. Die Stadt Villach möchte dazu beitragen, die Suche nach einem erfüllenden Job und das Finden eines persönlichen Weges zu erleichtern.“ Nicht nur Pädagogen und Bildungsberater werden bei dieser Info-Messe Rede und Antworten stehen, auch Schüler erzählen über ihren Schulalltag und die Berufsaussichten.