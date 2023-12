106 und voller Leben: Schwester Maria feiert Geburtstag

Veröffentlicht am 7. Dezember 2023, 13:21 / ©StadtKommunikation/Wajand

Dieses unglaubliche Jubiläum wurde im Konvent der Ursulinen in Klagenfurt gefeiert. Unter den Gratulanten war auch Bürgermeister Christian Scheider und Dompfarrer Peter Allmaier.

Bescheiden, positiv und voller Lebensfreude

Über die persönlichen Glückwünsche freute sich Schwester Maria sehr. Als Geschenk brachte Bürgermeister Christian Scheider einen üppig gefüllten Obstkorb mit. Der Jubilarin geht es gesundheitlich gut und sie wird von ihren Mitmenschen als ein lebensfroher, humorvoller, positiver und bescheidener Mensch beschrieben – vielleicht ein kleines Geheimnis ihres hohen Alters. „Wie schon im letzten Jahr durfte ich auch heuer wieder an der besonderen Geburtstagsfeier von Schwester Maria teilnehmen. Ich bin jedes Mal aufs Neue fasziniert, wie fit und lebensfroh sie ist. Ich wünsche ihr für das neue Lebensjahr nur das Beste“, so Bürgermeister Christina Scheider.

Leidenschaft in Büchern und der Musik gefunden

Maria Nopp wurde 1917 als drittes von fünf Kindern geboren und trat nach Aufenthalten in Rom und Brüssel 1969 den Ursulinen in Klagenfurt bei, wo sie viele Jahre lang die Fächer Religion, Deutsch, Bildnerische Erziehung und Musik unterrichtete. Die großen Leidenschaften von Schwester Maria sind das Lesen und die Musik. Beiden Aktivitäten geht sie immer noch leidenschaftlich nach. Das Lesen von Büchern steht bei ihr an der Tagesordnung, gerne auch auf Französisch, da sie die Sprache perfekt beherrscht.