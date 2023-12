Tiefe Trauer: Kärntner Feuerwehr-Ehrenkommandant verstorben

Traurige Nachrichten ereilten kürzlich die Freiwillige Feuerwehr Hart. Die Florianis aus der Marktgemeinde Lavamünd trauern um ihren Ehrenkommandanten, Bruno Stauber, der im 71. Lebensjahr „allzu früh aus dem Kreise seiner Familie abberufen wurde“, so schreiben sie auf Facebook. Verstorben ist der Bankdirektor in Rente am heutigen Donnerstag, den 7. Dezember. „Tief traurig, aber voll Liebe und Dankbarkeit, nehmen wir Abschied“, heißt es am Partezettel.