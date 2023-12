Meteorologen erklären: So wird das Kärntner Wetter am Feiertag

Am Feiertag weichen in Oberkärnten die lokalen Nebelfelder bald wieder der Sonne. „Es ist aber nicht ganz ungetrübt, in hohen Schichten machen sich bald einige Wolken bemerkbar, welche sich zum Abend hin etwas verdichten. Über den Becken Unterkärntens halten sich Nebel und Hochnebel zum Teil wieder beständig“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“.

Den ganzen Tag über frostig

Die Sonne wird am Nachmittag regional jedenfalls nur regional zum Vorschein kommen. Nach einem recht frostigen Morgen, der durchaus knapp auch in die zweistelligen Minusgrade gehen kann, wird es auch tagsüber eng mit dem Knacken des Gefrierpunkts. In der Nacht könnte es dann in Kärnten vereinzelt leicht schneien.