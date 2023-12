Brand in Blumengeschäft: Knapp 100 Kräfte wegen Adventkerze ausgerückt

Veröffentlicht am 8. Dezember 2023, 06:22 / ©Feuerwehr Spittal

Gestern Abend (7. Dezember), gegen 22.35 Uhr, kam es im Wintergarten eines Geschäftes in Spittal durch eine brennende Kerze an einer Adventdekoration zu einem Brand. Die Inhaberin bemerkte nichts, da sie sich im hinteren Teil des Geschäfts aufhielt. „Nach ersten Meldungen von Anrufern bei der Landesalarm- und Warnzentrale sollte es sich um einen massiven Brand handeln“, berichtet die Feuerwehr Spittal an der Drau.

Tor gewaltsam geöffnet

Einsatzkräfte der Feuerwehren öffneten gewaltsam das Tor zum Wintergarten und konnten den Brand rasch löschen. „Die brennende Adventdekoration auf einem Tisch konnte mit einem Pulverlöscher gelöscht werden„, heißt es von den Einsatzkräften. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt und es entstand nach bisherigen Erhebungen nur geringer Sachschaden. 95 Kräfte der FF Spittal/Drau, Olsach/Molzbichl, Seeboden und St. Peter/Spittal standen im Einsatz. Nach Angaben der Inhaberin habe sie sich nach Geschäftsschluss noch im Geschäft aufgehalten und während dieser Zeit die Kerzen angezündet.