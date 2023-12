Weihnachtszauber spielerisch entdecken am Grazer Abenteuerspielplatz

Am Mittwoch den 13. und am Mittwoch den 20.Dezember ist Isa mit dem Zirkus Hula Hoop am Abenteuerspielplatz Afritschgarten zu Gast. Hier können Kinder jonglieren üben, mit Hula Hoop-Reifen tanzen und vieles mehr. Am Donnerstag den 14. und 21. Dezember hat die Werkstatt von FRATZ GRAZ geöffnet. Dort wird geschnitten, geklebt, gebohrt, gehämmert, gesägt und auch gespielt. Jeweils von 14 bis 18 Uhr finden die Veranstaltungen für Kinder statt.

Plätzchen backen und vieles mehr

Am Freitag den 15.Dezember gibt es einen Abenteuertag mit Lagerfeuer und Steckerlbrot. Hier kannst du deine Freunde treffen und weihnachtlichen Geschichten lauschen. Am Samstag den 16. Dezember haben Kinder die Möglichkeit in der Weihnachtsbäckerei von 9 bis 13 Uhr Kekse und Plätzchen zu backen. Zu guter Letzt findet am Freitag den 22.Dezember eine Weihnachtsfeier von 15 bis 18 Uhr statt.



Hier kannst du dich anmelden: Wo findest es statt: Abenteuerspielplatz Afritschgarten, Gabelsbergerstraße 22, 8020 Graz Anmelden kannst du dich unter [email protected] oder unter der Telefonnummer 0316 77 3178.