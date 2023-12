Neue Ampel in Klagenfurt eingeschaltet: „Gefahrenstelle entschärft“

Jeden Tag fahren am Elisabethinen-Krankenhaus rund 20.000 Autos vorbei, zusätzlich queren unzählige Fußgänger ungesichert die zweispurige Völkermarkter Straße (B70 Packer Straße) auf Höhe des Krankenhaus-Einganges. Das hat zur Folge, dass es in diesem Bereich nahezu täglich zu gefährlichen Situationen kommt.

Sicherheit der Fußgänger an oberster Stelle

Der Krankenhausbetreiber hat daher schon länger den Wunsch bei Stadt- und Landesregierung deponiert, die Stelle mit einer Ampelanlage abzusichern, um Patienten und Besuchern vor allem zu den Stoßzeiten ein gefahrloses Überqueren der Straße zu ermöglichen. Von Seiten des Straßenbaureferates wurde die Errichtung umgehend zugesagt, der dafür notwendige Beschluss im Klagenfurter Stadtsenat wurde dieses Jahr gefasst. In den vergangenen Wochen wurde intensiv an der Umsetzung der Verkehrssicherheitsmaßnahme gearbeitet. „Die Sicherheit der Fußgänger steht an oberster Stelle. Mit dem neuen Übergang wird eine gefährliche Stelle an der zweispurigen Völkermarkter Straße entschärft“, so Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber.

Neue Druckknopfampel im Betrieb

Gestern ging die neue Druckknopfampel auf Höhe des Krankenhauses zum ersten Mal in Betrieb. „Somit wurden die Verträge zwischen Elisabethinen Spital und dem Land Kärnten auch seitens der Stadt eingehalten, den Patienten, den Besuchern und vor allem der älteren Generation wird somit die Querung über die Völkermarkter Straße erleichtert“, sagt die Klagenfurter Verkehrsstadträtin Sandra Wassermann.

126.000 Euro investiert

Die Kosten für den neuen, sicheren Übergang belaufen sich auf 126.000 Euro, die sich zu je einem Drittel Land Kärnten, Stadt Klagenfurt und der Krankenhausbetreiber teilen. Vor Inbetriebnahme der Ampel wird noch ein Blindenleitsystem in den Boden eingefräst sowie der neue Schutzweg markiert.

Michael Steiner, Geschäftsführer des Elisabethinen-Krankenhauses Klagenfurt, dankt den Partnern von Stadt und Land für die gemeinsame Umsetzung eines lang gehegten Patientenwunsches. „Wir können nun unseren ambulanten und stationären Patienten sowie den Besuchern eine gesicherte Überquerung der Straße ermöglichen. Die Situierung des Übergangs ist mit der geplanten Neugestaltung des Haupteingangs des Elisabethinen-Krankenhauses zu erklären, die nächstes Jahr beginnen wird“, so Steiner.